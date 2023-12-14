Путин: США — важная и нужная страна. Мы и с ними готовы выстраивать отношения

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, США — это важная и нужная страна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

«Что касается, Соединенных Штатов. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США — важная и нужная страна», — указал глава государства, комментируя перспективы нормализации двустороннего диалога.



«Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», — указал глава государства, комментируя по просьбе ТАСС перспективы нормализации двустороннего диалога.