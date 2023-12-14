0
0
60
НОВОСТИ

Путин: США — важная и нужная страна. Мы и с ними готовы выстраивать отношения

13:05 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, США — это важная и нужная страна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

«Что касается, Соединенных Штатов. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США — важная и нужная страна», — указал глава государства, комментируя перспективы нормализации двустороннего диалога.

«Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», — указал глава государства, комментируя по просьбе ТАСС перспективы нормализации двустороннего диалога.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 14.12.2023
Киев отказывается от переговоров несмотря на провал контрнаступления - Нарышкин
0
16
13:05 14.12.2023
В США создано управление по модернизации МБР
0
57
13:00 14.12.2023
На сегодняшний день никакой необходимости в дополнительной мобилизации нет - Путин
0
80
13:00 14.12.2023
Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, заверил Орбан
0
74
12:45 14.12.2023
Путин: Инфляция к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%
0
112
12:35 14.12.2023
Путин: Мир на Украине будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются
0
122
12:32 14.12.2023
На Украине заявили об участии 300 тыс. человек в боевых действиях в составе ВСУ
0
123
12:31 14.12.2023
Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед - Путин
0
121
12:20 14.12.2023
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию
0
133
12:20 14.12.2023
Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится все более агрессивной — Лукашенко
0
133

Возврат к списку