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НОВОСТИ

В США создано управление по модернизации МБР

13:05 14.12.2023 Источник: Интерфакс

В составе Командования глобального удара ВВС США создано Управление по модернизации межконтинентальных баллистических ракет (AFGSC/A10), которое размещается на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана, сообщило командование.

"Это управление (AFGSC/A10) отвечает за надзор и координацию деятельности ВВС по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel и вывода из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III", - говорится сообщении.

Он направлен на размещение 400 ракет, модернизацию 450 шахтных пусковых установок и более 600 объектов в шести штатах, чтобы заменить систему вооружения межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, отметил глава управления бригадный генерал Колин Коннор.

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