13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киев провалил контрнаступление, но отказывается от переговоров, заявил Нарышкин. Украина сохраняет стратегию отказа от мирного диалога с Россией, следуя непубличному запрету Запада. Об этом сказал журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в Минске по итогам встречи президента Белоруссии с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Он подчеркнул, что результаты так называемого летне-осеннего контрнаступления ВСУ можно квалифицировать как полный провал. Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла невосполнимые потери, добавил Нарышкин. Говорит Москва