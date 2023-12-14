Российская молодежь не задумывается о пенсии - ВШЭ
13:32 14.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ВШЭ сообщили, что российская молодёжь не задумывается о пенсии. Сограждане в возрасте 25-30 лет живут «сегодняшним днём». По этой причине люди соглашаются на «серую» зарплату. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Люди живут сегодняшним днём. Если говорят, что будут платить 20 000, а 70 000 платить в серую, то, конечно, большее количество людей согласится на это. Никто не будет в 25-30 лет задумываться, что он может в 50-60 лет раньше времени выйти на пенсию. Это всё мифы по поводу вывода 50% из серой зарплаты. Россияне самые предприимчивые в мире, если им платят левую серую, красную, чёрную зарплату в большом количестве, они будут задумываться о пенсии за два-три года до неё. Какая-то часть бюджетников может и выйдет из серой зарплаты, но это будет, как укус комара, с точки зрения бюджета».
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