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НОВОСТИ

Магаданских школьников предложили привлечь к уборке снега

14:12 14.12.2023 Источник: Газета.Ru

В Магадане к уборке снега хотят привлечь 12 тысяч детей. Об этом заявил мэр города Юрий Гришан, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мэр отметил, что таким способом город будет приведен «в надлежащий вид». При этом, по данным Telegram-канала, в комментариях городского главу не поддержали. По словам комментирующих, до этого власти предлагали жителям взять лопаты и начать убирать снег.

«У нас в школах города 12 тысяч школьников, тоже сегодня школы сказали «мы», это все инициатива идет снизу, что мы выйдем поработаем, будем расчищать пришкольные территории от снега», — заявил Гришан.  Газета.Ru

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