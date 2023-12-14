Президент РФ считает, что механизм вето в ООН нужно сохранить

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает важным сохранение механизма права вето в ООН, иначе организация станет просто «говорильней». Такое мнение он высказал на прямой линии и пресс-конференции.

«В этом [механизме вето] есть огромный смысл. Вето есть, значит действия, которые какая-то страна воспринимает как враждебные в отношении себя, не происходят. И это важно. И важно сохранить такие механизмы в ООН. Иначе она превратится просто в говорильню», — сказал президент.