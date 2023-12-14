Чиновники МОК извращают идеи Пьера де Кубертена - Путин
13:35 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) попали в слишком большую зависимость от спонсоров и могут похоронить олимпийское движение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.
«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена „О, спорт, ты — мир“. Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять», — сказал Путин.
«Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения, попали в огромную зависимость от спонсоров. Если они будут и дальше действовать таким же образом, то они похоронят олимпийское движение», — сказал Путин.
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