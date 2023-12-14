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НОВОСТИ

Словакия и НАТО не сходятся во взглядах на военную помощь Украине — премьер Фицо

14:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия и НАТО придерживаются различающихся взглядов на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Взгляды Словакии и НАТО на оказание военной помощи Украине расходятся, — сказал Фицо. — Мы считаем, что военная помощь не способствует разрешению ситуации на Украине».

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