Словакия и НАТО не сходятся во взглядах на военную помощь Украине — премьер Фицо

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия и НАТО придерживаются различающихся взглядов на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Взгляды Словакии и НАТО на оказание военной помощи Украине расходятся, — сказал Фицо. — Мы считаем, что военная помощь не способствует разрешению ситуации на Украине».