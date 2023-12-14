Президент РФ оценил ситуацию на финансовом рынке России как стабильную

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на финансовом рынке в России в целом стабильная. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

«А в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Самое главное — это обеспечить стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — сказал он.