Путин прокомментировал ситуацию с возможным открытием аэропорта Краснодара

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Краснодара действительно может быть открыт, заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин. При этом глава государства отметил, что самым главным критерием при возобновлении работы аэропортов должна быть безопасность полетов.

«Такое поручение министерство обороны имеет: постоянно анализировать (возможность возобновление работы аэропортов — прим. ТАСС) и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, еще раз проанализировать», — сказал Путин.