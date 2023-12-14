Принято решение об отмене комиссии за платежи по ЖКХ для пенсионеров - Путин

14:35

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами принято, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ — прим. ТАСС), нужно еще платить комиссию банку?» — поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал Путин.