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НОВОСТИ

Принято решение об отмене комиссии за платежи по ЖКХ для пенсионеров - Путин

14:35 14.12.2023

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами принято, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ — прим. ТАСС), нужно еще платить комиссию банку?» — поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал Путин.

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