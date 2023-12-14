США по оборонному соглашению получат доступ к 15 военным базам Финляндии — СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия открывает доступ к 15 базам на своей территории для военных США, сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, это предусматривают условия оборонного соглашения DCA (Defence Cooperation Agreement) между двумя странами.