В МИД Турции считают, что Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению как никогда
15:12 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан и Армения на нынешнем этапе как никогда близки к мирному соглашению. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Баку, где находится с официальным визитом.
«После 44-дневной войны, произошедшей три года назад, появилась историческая возможность добиться мира в регионе. Мы считаем, что сегодня как никогда такая возможность добиться мирного соглашения стала гораздо реальнее, и ее больше не следует избегать. Мы приветствуем позитивный прогресс в направлении заключения соглашения о постоянном мире и определении границ между Азербайджаном и Арменией», — сказал он.
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