Путин: Если Молдова не хочет быть участником интеграционных процессов, … значит, так тому и быть
15:58 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если власти Молдавии не желают участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, то «так тому и быть», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции.
«Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, так тому и быть», — констатировал российский лидер, говоря о позиции Кишинева по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Присутствие Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ) не несет большой ценности для России, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.
«Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что Москва ни от кого «не отказывается» и «не отпихивается». «Хотят работать — мы рады, пожалуйста, не хотят — это их выбор», — заметил он.
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