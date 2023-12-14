ЦРУ готовит создание за рубежом "Российской республики" - Нарышкин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США разрабатывают создание за пределами РФ виртуальной, якобы легитимной "Российской республики" с некой "временной администрацией". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой Российской республики во главе с некой "временной администрацией", - отметил он.

Глава СВР также обратил внимание на то, что страны Запада в преддверии президентских выборов в РФ делают упор "на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России".