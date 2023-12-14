Путин: Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли было бы в интересах Армении, а отсутствие премьера республики Никола Пашиняна на последних саммитах связано с некоторыми процессами внутри страны, а не с нежеланием Еревана продолжать совместную работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Что касается Армении. Там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Это мы все понимаем, — сказал российский лидер. — Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле, и нас особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения».

«Процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства», — отметил Путин. «Что касается отсутствия премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях», — пояснил президент РФ. «Посмотрим, как будет ситуация развиваться», — добавил он.