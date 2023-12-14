Лидеры думских фракций вскоре встретятся с Путиным — Зюганов

16:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры фракций Госдумы в ближайшее время встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«В целом в предстоящие дни будет встреча президента с лидерами фракций», — сказал он.