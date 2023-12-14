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Путин ответил на вопрос о запрете абортов: Запреты разве есть? Их же нет

16:13 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запретов на аборты в России нет, все решения в этой сфере должны быть очень аккуратными, так как в стране был негативный опыт с «антиалкогольной кампанией», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Запреты разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет. Что касается всяких запретов, то я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений этими суррогатами», — сказал глава государства, выступая на прямой линии и пресс-конференции.

По оценке Путина, в вопросах контроля числа абортов в России «тоже нужно действовать очень аккуратно».

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