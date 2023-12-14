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«Северные потоки» взорвали «скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал» - Путин

16:25 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

«Не мы взорвали „Северный поток — 1“ и частично „Северный поток — 2“, это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал», — сказал он.

Президент также обратил внимание, что Германия не открывает одну уцелевшую трубу «Северного потока — 2» для поставок газа. «Не хочет — не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности: стекольная, химическая, металлургическая страдает. А, соответственно и все, что с этим связано, реальные проблемы, — подчеркнул глава государства. — Скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше».

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