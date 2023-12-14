В этом году Владимир Путин отвечал на вопросы СМИ и россиян четыре часа три минуты
16:24 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина завершились. Мероприятие, получившее название «Итоги года», продолжалось 4 часа 3 минуты.
За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
В 2020 году совмещенные прямая линия и пресс-конференция длились 4 часа 30 минут. Рекорд по продолжительности прямой линии (как отдельного формата) был поставлен в 2013 году — 4 часа 47 минут, большой пресс-конференции поставлен в 2008 году — 4 часа 40 минут.
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