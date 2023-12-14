0
0
26
НОВОСТИ

В этом году Владимир Путин отвечал на вопросы СМИ и россиян четыре часа три минуты

16:24 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина завершились. Мероприятие, получившее название «Итоги года», продолжалось 4 часа 3 минуты.

За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

В 2020 году совмещенные прямая линия и пресс-конференция длились 4 часа 30 минут. Рекорд по продолжительности прямой линии (как отдельного формата) был поставлен в 2013 году — 4 часа 47 минут, большой пресс-конференции поставлен в 2008 году — 4 часа 40 минут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:25 14.12.2023
«Северные потоки» взорвали «скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал» - Путин
0
16
16:13 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о запрете абортов: Запреты разве есть? Их же нет
0
56
16:12 14.12.2023
На границе с Россией и Белоруссией ВСУ устанавливают "зубы дракона"
0
52
16:05 14.12.2023
Путин: Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ
0
70
16:02 14.12.2023
Лидеры думских фракций вскоре встретятся с Путиным — Зюганов
0
73
15:58 14.12.2023
Путин: Если Молдова не хочет быть участником интеграционных процессов, … значит, так тому и быть
0
116
15:32 14.12.2023
Россия семикратно превосходит Украину по числу дронов - офицер ВСУ
0
130
15:12 14.12.2023
В МИД Турции считают, что Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению как никогда
0
155
15:05 14.12.2023
Стал известен один из элементов будущей президентской программы Владимира Путина
0
193
15:00 14.12.2023
США по оборонному соглашению получат доступ к 15 военным базам Финляндии — СМИ
0
182

Возврат к списку