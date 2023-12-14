РФ приветствует переезд в страну законопослушных граждан других государств — Путин

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти только приветствуют переезд в страну законопослушных граждан из других государств. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции в ответ на просьбы граждан ряда европейских стран и США о получении российского гражданства.

«У нас есть определенные правила, правовое регулирование получения российского гражданства. Мы только приветствуем всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу и своих детей», — сказал Путин.

Все мигранты должны уважать законы и традиции народов России, а власти — своевременно реагировать на нарушения. Также заявил Владимир Путин.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением. И своевременно бы реагировали на нарушения», — сказал президент.

[обновлено 16:48]

Проблема с миграцией в России непростая, по разным подсчетам, в стране около 10 млн трудовых мигрантов. Сообщил Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчетам свыше 10 миллионов мигрантов трудовых», — сказал он.

По словам президента, в настоящее время существует потребность в рабочей силе. «Но это не значит, что мы здесь любой ценой должны и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Здесь приоритет нужен? Нужен. Но, конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Без рабочей силы более низкой квалификации тоже вроде как не обойтись. Нужно вместе с нашими партнерами из стран, откуда эти мигранты к нам приезжают, начинать работу заранее», — сказал Путин.