Свыше 70% палестинцев поддерживают вооруженную борьбу с Израилем — данные опроса
17:12 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженная борьба, которую ведет с израильскими оккупационными силами радикальное движение ХАМАС, обретает все большую поддержку среди палестинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного палестинским исследовательским центром в Рамалле совместно с Фондом Конрада Аденауэра. В анкетировании приняли участие свыше 1,2 тыс. жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа из разных общественных слоев.
Согласно докладу, который размещен на сайте центра, 72% опрошенных граждан (82% на Западном берегу и 57% в секторе Газа) одобряют действия вооруженного крыла ХАМАС, в том числе операцию, проведенную 7 октября на территории Израиля, и оправдывают захват пленных.
22% опрошенных (12% на Западном берегу и 37% в секторе Газа) считают, что действия радикалов были неправильными, а 6% рассматривают происходящее как результат иранского вмешательства.
70% опрошенных палестинцев на Западном берегу и в Газе убеждены, что Израилю не удастся в ходе военной операции добиться своей цели и искоренить ХАМАС. 22% полагают, что движение понесет потери, но его влияние не ослабнет, и только 8% считают, что Израиль все-таки достигнет успеха.
Согласно опросу, 52% респондентов называют израильскую агрессию причиной резкого ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, 26% возлагают вину за лишения и страдания на США, 11% обвиняют ХАМАС, 9% — палестинскую администрацию в Рамалле.
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