В Киеве со стороны аэропорта Жуляны прогремел мощный взрыв — очевидцы

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный взрыв прозвучал в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщили ТАСС очевидцы. «Прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны», — рассказали собеседники агентства.

Очевидцы слышали и второй взрыв в другом районе города. «Взрыв был очень мощный, это Соломенский район», — сообщили жители Киева.