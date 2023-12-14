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В Киеве со стороны аэропорта Жуляны прогремел мощный взрыв — очевидцы

17:40 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный взрыв прозвучал в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщили ТАСС очевидцы. «Прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны», — рассказали собеседники агентства.

Очевидцы слышали и второй взрыв в другом районе города. «Взрыв был очень мощный, это Соломенский район», — сообщили жители Киева.

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