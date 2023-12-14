Минсельхоз работает над обнулением импортных пошлин на куриное яйцо – Патрушев
18:55 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ работает над стабилизацией цен на куриное яйцо в России, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран», — сказал Патрушев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства.
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