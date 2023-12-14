Финляндия снова закрывает пункты пропуска на границе с РФ, едва их открыв - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии решило снова закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Мари Рантанен.

«Правительство приняло решение закрыть открывшиеся в четверг, 14 декабря, КПП на восточной границе», — сообщила Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов. Трансляцию вел телерадиоканал Yle.