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НОВОСТИ

Власти Финляндии закрывают пункты пропуска с Россией еще на месяц

19:45 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии снова закроет все КПП на границе с Россией. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен.

«Граница будет закрыта с завтрашнего дня, пятницы, 15 декабря, в 20:00 (21:00 мск — прим. ТАСС), а завершится [закрытие] 14 января. <…> Мы смогли констатировать, что нелегальная иммиграция на восточной границе Финляндии продолжилась», — сообщила Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов. Трансляция велась на сайте финского кабмина.

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