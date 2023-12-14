Глава британского МИДа сообщил, что приютил у себя семью беженцев из Украины
21:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что приютил у себя дома семью украинских беженцев благодаря специальной правительственной программе.
«Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — заявил руководитель Форин оффиса, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.
Кэмерон также выразил мнение, что со временем Украина сможет написать «историю успеха» и сравняться по ВВП с Польшей.
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