Глава британского МИДа сообщил, что приютил у себя семью беженцев из Украины

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что приютил у себя дома семью украинских беженцев благодаря специальной правительственной программе.

«Культурные связи между нашими странами растут. Тот факт, что многие люди, в том числе я, приютили украинские семьи у себя дома, говорит о том, что перед нами открываются огромные возможности стать еще ближе к крупной европейской стране», — заявил руководитель Форин оффиса, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.

Кэмерон также выразил мнение, что со временем Украина сможет написать «историю успеха» и сравняться по ВВП с Польшей.