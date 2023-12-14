Орбан: Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, и не хочет в этом участвовать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение, принятое на саммите ЕС в Брюсселе.

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — написал глава правительства на своей странице в соцсети.

