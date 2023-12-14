ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении - Мишель
21:24 14.12.2023 Источник: Интерфакс
Страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.
"Европейский совет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по принятию их в Евросоюз", - написал он в соцсети Х. Он добавил, что ЕС также "предоставил Грузии статус страны-кандидата" на вступление в союз.
При этом премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался при голосовании, когда лидеры Евросоюза принимали решение о старте переговоров с Украиной об ее возможном вступлении в ЕС.
Мишель также сообщил, что лидеры стран ЕС пока не дают добро на переговоры с Боснией и Герцеговиной об их присоединении к блоку, но примут такое решение, как только будет выполнен ряд выдвинутых Евросоюзом условий.
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