Кэмерон считает, что есть юридический способ передать замороженные активы РФ Украине

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания поддерживает передачу Украине замороженных активов РФ и надеется на выработку единого подхода по этому вопросу с партнерами по Группе семи (G7). Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

«Настало ли время не просто заморозить активы и направить проценты с них [на восстановление Украины], но и передать сами средства? Мое мнение таково, что есть юридический способ, чтобы поступить таким образом. Я думаю, что есть очень веские причины, по которым нам следует рассмотреть этот вопрос», — сказал Кэмерон, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.