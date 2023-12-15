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НОВОСТИ

В Белом доме считают конфликт на Украине «не зарубежной войной» для США

22:00 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине для США не является зарубежной войной, Конгрессу надо учитывать американские интересы и выделить помощь Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он комментировал итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина. «Мы знаем, что то, что происходит на Украине, происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война», — полагает официальный представитель Белого дома. Он вновь утверждал, что российские власти «бросают вызов тому самому международному порядку», который якобы «помогли построить» США.

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