Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине объемом 50 млрд евро

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 млрд евро. Об этом он сообщил по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал он в соцсети X («икс», ранее Twitter).