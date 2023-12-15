Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине объемом 50 млрд евро
09:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 млрд евро. Об этом он сообщил по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал он в соцсети X («икс», ранее Twitter).
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