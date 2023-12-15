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НОВОСТИ

ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю

09:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад строительных материалов и передвижная котельная уничтожены в результате ночного удара по Мариуполю со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Ударом дальнобойных ракет по Мариуполю ВСУ уничтожили передвижную котельную и склад стройматериалов», — сообщили в оперативных службах.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об ударе по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами.

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