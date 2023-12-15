Палата представителей не намерена рассматривать сделанный в спешке документ по южной границе США, помощи Украине и Израилю

09:20 Источник: Интерфакс

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его коллеги-конгрессмены не намерены обсуждать документ по дополнительному финансированию, включая помощь Израилю, Украине и усиление охраны южной границы, который сенат решил подготовить во время рождественских каникул.

"Хотя эта работа должна продолжаться, палата представителей не будет ждать, пока получит и обсудит продукт, подготовленный в спешке", - написал он в соцсети Х.

Джонсон отметил, что по какой-то причине администрация Байдена "ждала до этой недели, чтобы начать переговоры с конгрессом по пограничному вопросу", хотя он убеждал Белый дом и сенат заняться пограничной проблемой с тех пор, как стал спикером в конце октября.