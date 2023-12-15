Япония вводит санкции против Москальковой и еще 34 россиян — МИД

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии вводит персональные санкции, подразумевающие заморозку активов в случае их обнаружения, против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян, а также против 43 общественных, исследовательских и промышленных организаций. Списки опубликовал японский МИД.

Так, персональные санкции помимо Москальковой и Шевцовой затрагивают целый ряд представителей военного командования, включая генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева, генерал-полковника Сергея Рудского, генерал-полковника Евгения Никифорова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой, генерального директора агентства «Инфорос» Анастасии Кирилловой и других. Отдельно в список, связанный с Крымом и новыми российскими регионами, включены 16 человек.