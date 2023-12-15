Венесуэла и Гайана договорились не прибегать к силовому решению территориального спора

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы и Гайаны не будут применять силу для решения территориального конфликта и созовут комиссию по поиску выхода из кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, которое опубликовала газета St. Vincent Times. Переговоры проходили в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, — говорится в документе. — Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна».