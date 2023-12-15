Россия снизила импорт семян в 2023 году более чем вдвое — Минсельхоз

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт семян в Россию в 2023 году сократился более чем в два раза, в том числе благодаря росту внутреннего производства. Об этом сообщила в интервью ТАСС в студии в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия» первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«В принципе у нас ситуация со снижением импорта и так идет. Например, в этом году по всем базовым культурам мы уже снизили импорт более чем в два раза. Понятно, что ситуация связана с санкциями, но и наше внутреннее производство растет», — сказала она.

Первый замминистра отметила, что Минсельхоз по итогам 2023 года прогнозирует увеличение доли семян отечественной селекции, а в следующем году ожидается существенный прогресс в этом направлении.