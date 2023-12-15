Польские аграрии призвали правительство ввести запрет на ввоз сахара с Украины

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный союз производителей сахарной свеклы обратился к недавно избранному министру сельского хозяйства Польши Чеславу Секерскому с просьбой ввести эмбарго на ввоз сахара с Украины.

«В Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины, о чем Национальный союз производителей сахарной свеклы попросил Чеслава Секерского, министра сельского хозяйства и развития села», — цитирует радиостанция RMF24 заявление объединения. В нем также отмечается, что соседние с Польшей страны, в частности Венгрия и Словакия, уже ввели аналогичные меры в отношении Украины.

По данным польских сельхозпроизводителей, ввоз сахара с Украины в страны ЕС вырос в несколько раз в связи с временными мерами по отмене таможенных пошлин на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, которые ввел Брюссель. Резкий рост предложения с Украины повлиял на снижение цен на сахар в последние несколько месяцев в Польше, что угрожает позиции польских производителей на европейском рынке, подчеркивают польские аграрии.