Суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брянский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — сказал судья.