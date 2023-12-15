В Москве высота сугробов достигла 150-летнего максимума

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за полуторавековую историю регулярных метеорологических измерений, за прошедшие сутки высота сугробов выросла до 49 сантиметров. Об этом написал в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила — 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал. «И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — добавил Тишковец.