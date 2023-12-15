Венгрия сможет при необходимости остановить прием Украины в ЕС — Орбан
11:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия сможет в случае необходимости остановить процесс вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он отметил, что считает начало переговоров с Украиной «плохим решением» саммита ЕС, проходящего в Брюсселе, и возражал против его принятия. «Чтобы Украина стала членом Европейского союза, за это должен еще будет проголосовать венгерский парламент. И уже подсчитано, что пока этот вопрос дойдет до национальных парламентов [стран ЕС], потребуется еще около 75 голосований», — сказал глава правительства.
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