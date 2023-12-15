Китай ценит позицию Путина по российско-китайским отношениям — МИД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает признательность в связи с положительной оценкой президентом РФ Владимиром Путиным китайско-российских отношений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова Путина о сотрудничестве Москвы и Пекина.

«Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому», — сказала Мао Нин. По ее словам, под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения продолжают стабильно развиваться.