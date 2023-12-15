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Спрос на газ в мире будет расти до 2040 г., рост составит 600 млрд куб. м — Шульгинов

11:32 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России ожидает, что спрос на газ будет увеличиваться до 2040 года. За это время он увеличится на 600 млрд кубометров, сказал министр энергетики Николай Шульгинов на форуме «Газ России».

«По прогнозам, рост продолжится до 2040 года, потребление вырастет на 600 млрд кубометров», — сказал министр.

По его словам, за 10 лет потребление возросло на 0,5 трлн кубометров, или на 18% к общему уровню потребления. Производство сжиженного природного газа за этот же срок увеличилось на более 60%.

«Это значит, что рынок газа будет играть все большую роль в условиях энергоперехода. Это не дань моде, это рациональный путь», — отметил глава Минэнерго и напомнил, что газ считается довольно экологичным видом топлива.

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