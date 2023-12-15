Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбера – GigaChat Pro
11:58 15.12.2023
В рамках программного интерфейса доступа к искусственному интеллекту (ИИ) Сбера для бизнеса GigaChat API компаниям и разработчикам для создания собственных решений и оптимизации процессов теперь доступны две модели – GigaChat Lite и GigaChat Pro.
GigaChat Lite предназначен для решения более тривиальных задач, требующих при этом максимальной скорости работы модели, вместе с тем сервис менее требователен к «железу».
GigaChat Pro лучше следует сложным инструкциям и может выполнять более комплексные задачи: значительно повысилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Особенно актуально для бизнеса то, что модель ориентируется во многих прикладных доменах – в частности, в экономических и юридических.
Чтобы упростить и ускорить работу с моделями, клиентам также доступен GigaChain (SDK) – адаптированная версия библиотеки LangChain для русского языка с поддержкой GigaChat API, которая позволит разработчикам создавать собственные продвинутые ИИ-приложения, применяющие технологии Сбера. Библиотека стандартизирует типовые кейсы использования различных языковых моделей, такие как работа с цепочками, базами знаний и документами, а также содержит в себе набор готовых запросов (промптов) для решения бизнес-задач.
GigaChat Pro доступен как корпоративным клиентам, так и независимым разработчикам. Для корпоративных клиентов до конца января GigaChat Pro доступен по стоимости версии Lite – 20 копеек за 1000 токенов. Для независимых разработчиков предусмотрена возможность попробовать GigaChat Pro в рамках freemium-режима.
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