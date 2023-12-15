В Ливане опасаются, что Нетаньяху заинтересован в масштабном региональном конфликте
12:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокопоставленные чиновники в Ливане опасаются, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен затягивать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы сохранить политическую власть. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Многие дипломаты и военные в Ливане, с которыми поговорил NBC, беспокоятся, что «личные проблемы» Нетаньяху могут стать причиной масштабного регионального конфликта. «Рациональность здесь ни при чем. Израильским властям нужно показать, что в конце концов победа за ними», — отметил неназванный западный дипломат в Ливане. По его мнению, Иран и группировки, якобы связанные с ним, сделают все возможное, чтобы предотвратить начало войны с Израилем.
«Нетаньяху на личном уровне должен что-то сделать. Если война закончится завтра, его могут привлечь к ответственности. Если же он нанесет поражение [радикальному палестинскому движению] ХАМАС и [шиитской организации] „Хезболлах“, он может стать героем уже к концу этого года — чтобы спасти себя, не людей», — считает экс-глава Управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим. По словам одного из собеседников NBC, знакомого с данными разведки США, Нетаньяху, вероятно, намерен затягивать наступление в Газе, чтобы сохранить свои позиции в политике. Однако, добавил источник, нет никаких свидетельств того, что глава еврейского государства рассматривает возможность масштабной операции против «Хезболлах» в Ливане.
Израильская сторона в свою очередь утверждает, что конфликт может разрастись по вине военных группировок в Ливане, Сирии и Йемене, якобы связанных с Ираном.
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