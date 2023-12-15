0
0
46
НОВОСТИ

Две мощные вспышки на Солнце произошли утром 15 декабря — Институт прикладной геофизики

12:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две мощные вспышки на Солнце класса М произошли утром 15 декабря, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

«15 декабря в 10:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W61) зарегистрирована вспышка М6.3 продолжительностью 31 минута, в 10:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W63) зарегистрирована вспышка М6.9 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 декабря специалисты зафиксировали самую сильную за последние несколько лет вспышку на Солнце класса Х2.9, которая уже привела к «вторжению в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 15.12.2023
Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС — Орбан
0
16
12:00 15.12.2023
В Ливане опасаются, что Нетаньяху заинтересован в масштабном региональном конфликте
0
57
11:58 15.12.2023
Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбера – GigaChat Pro
0
66
11:32 15.12.2023
Спрос на газ в мире будет расти до 2040 г., рост составит 600 млрд куб. м — Шульгинов
0
109
11:20 15.12.2023
Китай ценит позицию Путина по российско-китайским отношениям — МИД
0
151
11:15 15.12.2023
Накануне Нового года Сбер повышает ставки по вкладам
0
194
11:05 15.12.2023
Венгрия сможет при необходимости остановить прием Украины в ЕС — Орбан
0
161
11:00 15.12.2023
В Москве высота сугробов достигла 150-летнего максимума
0
186
10:32 15.12.2023
Суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии
0
201
10:20 15.12.2023
Польские аграрии призвали правительство ввести запрет на ввоз сахара с Украины
0
211

Возврат к списку