Две мощные вспышки на Солнце произошли утром 15 декабря — Институт прикладной геофизики
12:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две мощные вспышки на Солнце класса М произошли утром 15 декабря, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.
«15 декабря в 10:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W61) зарегистрирована вспышка М6.3 продолжительностью 31 минута, в 10:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W63) зарегистрирована вспышка М6.9 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 14 декабря специалисты зафиксировали самую сильную за последние несколько лет вспышку на Солнце класса Х2.9, которая уже привела к «вторжению в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов».
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