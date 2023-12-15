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Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС — Орбан

12:20 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не намерена поддерживать представление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024–2027 годов. «Деньги венгров Украине отданы не будут», — сказал глава правительства. Он пояснил, что, по его мнению, в бюджете сообщества в настоящее время «нет денег» на долгосрочную помощь Украине.

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