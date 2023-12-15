Число санкций против РФ беспрецедентно — почти 18 тыс., отметил Володин

12:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество санкций в отношении России достигло беспрецедентного уровня и составило почти 18 тысяч. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании палаты в осеннюю сессию.

«10 лет наша страна находится в ситуации санкций, противодействия, торговых войн. Если посчитать на сегодняшний день, то количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тыс. 937 санкций. Еще раз, в отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что желание Вашингтона и Брюсселя добиться краха экономики РФ вернулось к ним бумерангом. «Экономика США просела, а также Германии, Франции, Британии. Российская экономика стала номер один в Европе, мы в пятерке крупнейших экономик мира. Это итог работы в том числе депутатского корпуса», — добавил председатель Госдумы.