Число санкций против РФ беспрецедентно — почти 18 тыс., отметил Володин
12:33 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество санкций в отношении России достигло беспрецедентного уровня и составило почти 18 тысяч. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании палаты в осеннюю сессию.
«10 лет наша страна находится в ситуации санкций, противодействия, торговых войн. Если посчитать на сегодняшний день, то количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное — 17 тыс. 937 санкций. Еще раз, в отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что желание Вашингтона и Брюсселя добиться краха экономики РФ вернулось к ним бумерангом. «Экономика США просела, а также Германии, Франции, Британии. Российская экономика стала номер один в Европе, мы в пятерке крупнейших экономик мира. Это итог работы в том числе депутатского корпуса», — добавил председатель Госдумы.
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