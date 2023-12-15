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Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут в интересах спортсменов и России

13:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято в интересах спортсменов и страны. Об этом на Олимпийском собрании заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать.

«Много вопросов задают по поводу нашего участия в Олимпийских играх, — сказал Матыцин. — Президент четко сформулировал позицию. Мы совместно с федерациями будем внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время, надеюсь, определит Международный олимпийский комитет. И примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменах и в интересах нашей великой страны, которая является важным партнером международного спорта».

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