Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут в интересах спортсменов и России
13:00 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято в интересах спортсменов и страны. Об этом на Олимпийском собрании заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
В четверг на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать.
«Много вопросов задают по поводу нашего участия в Олимпийских играх, — сказал Матыцин. — Президент четко сформулировал позицию. Мы совместно с федерациями будем внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время, надеюсь, определит Международный олимпийский комитет. И примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменах и в интересах нашей великой страны, которая является важным партнером международного спорта».
НОВОСТИ
- 13:32 15.12.2023
- Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
- 13:20 15.12.2023
- Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
- 13:17 15.12.2023
- Победители акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» получили автомобили на выставке «Россия»
- 13:05 15.12.2023
- Прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции — французский политик
- 12:33 15.12.2023
- Число санкций против РФ беспрецедентно — почти 18 тыс., отметил Володин
- 12:20 15.12.2023
- Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС — Орбан
- 12:05 15.12.2023
- Две мощные вспышки на Солнце произошли утром 15 декабря — Институт прикладной геофизики
- 12:00 15.12.2023
- В Ливане опасаются, что Нетаньяху заинтересован в масштабном региональном конфликте
- 11:58 15.12.2023
- Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбера – GigaChat Pro
- 11:32 15.12.2023
- Спрос на газ в мире будет расти до 2040 г., рост составит 600 млрд куб. м — Шульгинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать