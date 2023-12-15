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Прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции — французский политик

13:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность. Такое мнение в эфире телеканала LCI высказала заместитель председателя партии «Реконкиста» и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль.

«Украина является сельскохозяйственным гигантом, ее вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс», — отметила она, напомнив, что «во Франции в два раза меньше посевных площадей, чем на Украине».

По словам политика, французские аграрии и так находятся в сложном положении. «Мы импортируем слишком много агропродукции в ущерб нашему собственному производству», — констатировала Марешаль.

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