Прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции — французский политик
13:05 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность. Такое мнение в эфире телеканала LCI высказала заместитель председателя партии «Реконкиста» и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль.
«Украина является сельскохозяйственным гигантом, ее вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс», — отметила она, напомнив, что «во Франции в два раза меньше посевных площадей, чем на Украине».
По словам политика, французские аграрии и так находятся в сложном положении. «Мы импортируем слишком много агропродукции в ущерб нашему собственному производству», — констатировала Марешаль.
НОВОСТИ
- 13:32 15.12.2023
- Всемирный банк предоставит Украине еще $1,34 млрд
- 13:20 15.12.2023
- Израиль намерен в дальнейшем сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС — Салливан
- 13:17 15.12.2023
- Победители акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» получили автомобили на выставке «Россия»
- 13:00 15.12.2023
- Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут в интересах спортсменов и России
- 12:33 15.12.2023
- Число санкций против РФ беспрецедентно — почти 18 тыс., отметил Володин
- 12:20 15.12.2023
- Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС — Орбан
- 12:05 15.12.2023
- Две мощные вспышки на Солнце произошли утром 15 декабря — Институт прикладной геофизики
- 12:00 15.12.2023
- В Ливане опасаются, что Нетаньяху заинтересован в масштабном региональном конфликте
- 11:58 15.12.2023
- Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбера – GigaChat Pro
- 11:32 15.12.2023
- Спрос на газ в мире будет расти до 2040 г., рост составит 600 млрд куб. м — Шульгинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать